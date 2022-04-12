Москва, , 16:42 — REGNUM Неопытным инвесторам не стоит вкладывать сбережения в криптовалюты, так как это сопряжено с множеством рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Я бы не назвал вложения в «крипту» на сегодня инвестициями, — сказал Головченко. — Это обычная спекуляция, причем исключительно для профи. Простым инвесторам я бы не советовал заходить в нее. Слишком много рисков. Скорее всего, каждый центральный банк в мире создаст свою государственную «крипту». И заменит свои деньги электронными крипто-рублями, крипто-юанями и так далее. А частные криптовалюты (биткоины) со временем уйдут с рынка. Скорее всего, их будут сильно ограничивать в использовании».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко рассказал, когда в РФ упадет интерес к криптовалютам.

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