Москва, , 16:40 — REGNUM В России рынок криптовалют стал «отдушиной» для денежных переводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал позицию Банка России о том, что распространение криптовалют в РФ отражает формирование пузыря на рынке.

Криптовалюта

«Рынки криптовалют на сегодня в России – это некая отдушина для денежных переводов, — сказал Головченко. — Мы же сегодня находимся в лютых ограничениях на межбанковские переводы. Поэтому пока «крипта» нужна нашему рынку. Но это в моменте. Как только санкции ослабнут, «крипта» перестает быть интересной для России. И, скорее всего, она является инструментом для спекулятивной стратегии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Михайлов заявил, что в настоящее время не может быть и речи о пузыре на рынке криптовалют.

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