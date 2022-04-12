Казань, , 16:44 — REGNUM В метрополитене города Казани запустили поезд, посвященный Дню космонавтики. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Советская открытка. День космонавтики

В салоне состава разместили выставку тематических плакатов. Пассажирам предлагается не искать в них глубокого смысла, а посмотреть на них и просто улыбнуться.

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео, посвященное Дню космонавтики. Поздравление он написал на татарском языке.

ИА REGNUM напоминает, флешмоб «Космос — наш» организовала пензенская молодежь.

Читайте также: В Пензенской области организовали флешмоб в честь Дня космонавтики

Читайте также: Путин поздравил жителей России с Днём космонавтики