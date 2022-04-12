Москва, 12 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал цензурой новый механизм участия регионов в реализации научно-технической политики, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал распоряжение, согласно которому новые темы фундаментальных исследований на 2023 год будут рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу РАН. Эта мера как минимум создаст неравные условия для развития научной деятельности в регионах, когда она будет зависеть от решений конкретного губернатора, считает Миронов.

«Науке, безусловно, необходим госзаказ, который должен формироваться в том числе на уровне регионов. Региональные администрации должны активно взаимодействовать с научными и образовательными учреждениями, ориентировать их на конкретные потребности субъектов. Это взаимодействие нужно поощрять. Вместо этого вводится еще один круг согласований для ученых, а губернаторам поручено фактически цензурировать науку. Достаточно ли у глав регионов научных компетенций для этого? Не получится ли так, что в регионах начнут «рубить» исследования, важные и нужные для всей страны?» — рассуждает Миронов.

С учетом рисков инициатива Минобрнауки спорна, полагает парламентарий.

На фоне санкций отечественной науке нужна, в первую очередь, господдержка, а не диктат чиновников.

Читайте также:В Иркутске обсудили перспективы научного сотрудничества России и Монголии