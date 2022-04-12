Вашингтон, 12 апреля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Бостонский симфонический оркестр из США отменил турне по Европе из-за опасений, связанных с новой волной коронавируса, сообщает 12 апреля The New York Times.

Цитата из х/ф «Репетиция оркестра». Реж. Федерико Феллини. 1978. Италия Оркестр

Гастроли должны были пройти в мае в Германии, Австрии и Франции. Между тем ранее среди музыкантов оркестра был зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19.

Напомним, что многие оркестры классической музыки надеялись возобновить мировые гастроли в 2022 году после длительного перерыва, вызванного пандемией. Однако мутация коронавируса осложняет планы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бостонский симфонический оркестр уже отменил свои выступления в странах Азии из-за коронавируса.