Москва, , 16:41 — REGNUM Через нынешние трагические события на Украине рушится однополярность мира, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

По итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент России отметил, что сегодня происходит слом системы однополярного мира, сложившейся после крушения СССР.

Владимир Путин «Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и на Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединённые Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть!»

Президент добавил, что именно в этом и заключается «квинтэссенция происходящих событий».

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