Москва, 12 апреля 2022, 16:41 — REGNUM Через нынешние трагические события на Украине рушится однополярность мира, заявил 12 апреля российский президент Владимир Путин.
По итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент России отметил, что сегодня происходит слом системы однополярного мира, сложившейся после крушения СССР.
Президент добавил, что именно в этом и заключается «квинтэссенция происходящих событий».
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