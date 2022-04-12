Москва, , 16:37 — REGNUM Отказ от российской нефти больно ударит по экономике Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, отказаться от российского газа в ближайшем будущем ЕС будет не в силах. Зато прекратить закупать нефть из России он в состоянии. Однако за это решение Евросоюзу придётся заплатить высокую цену.

«Это станет для Евросоюза катастрофой. Потому что это вызовет дополнительный транспортный хаос, рост цен. Однако нельзя отрицать, что они способны хотя бы частично наложить ограничения на российскую нефть», — сказал Колташов.

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