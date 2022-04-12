Архангельск, 12 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. На территории Архангельска и Северодвинска зарегистрирована серия преступлений, совершенных телефонными мошенниками, сообщает региональное УМВД.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

«Жертвами мошенников становились преимущественно пожилые граждане. Злоумышленники по телефону представлялись потерпевшим близкими родственниками — детьми или внуками — и сообщали, что по их вине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. И для возмещения ущерба пострадавшей стороне якобы требуется крупная сумма денег. Пенсионеры передавали прибывшим курьерам денежные средства и только после этого перезванивали родственникам», — рассказали в Управлении.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники в соцсетях начали обманывать жителей РФ под видом инвестиционных советников.