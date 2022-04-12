Астрахань, 12 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Астраханской области начальник стрелковой команды на станции Аксарайская-2 подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Pixabu.com Железная дорога

По версии следствия, начальник стрелковой команды на несколько дней освободил подчиненного от исполнения непосредственных должностных обязанностей, которые включали в себя сопровождение грузов и охрану объектов железнодорожного транспорта, с сохранением заработной платы. В обмен сотрудник должен был купить цифровые фотоаппараты для нужд ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.