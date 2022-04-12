Александр Савельев, 12 апреля 2022, 17:15 — REGNUM Реализация суверенных прав Китая по отношению к Тайваню не обязательно должна иметь военный характер. Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй вряд ли получит военный ответ — Пекин больше тревожат возможные военные поставки США на сепаратистский остров и постепенная утеря тайваньскими китайцами чувства национальной солидарности. В этом смысле уместно сравнение отношения Москвы к Киеву с китайско-тайваньским внутренним конфликтом.

КНР и Тайвань
КНР и Тайвань
Иван Шилов © ИА REGNUM

КНР справедливо никогда не признавала государственность Тайбея; призрачная независимость острова держалась лишь на восточной, точнее, китайской логике — добиваться своих целей постепенно, шаг за шагом, поколение за поколением. Сейчас, когда активно идет переустройство миропорядка, Пекин может предпринять решительные действия по возвращению Тайваня в свой не только официальный, но и фактический суверенитет.

Развитие тайваньского общества идет в двух главных направлениях — все больше становится тех, кто уже не считает себя китайцами, связанными с континентом. Ответной реакцией становится все более решительная позиция сторонников единого Китая.

Тайваньские демонстрации за единство КНР
Тайваньские демонстрации за единство КНР
RattleMan

Для коллективного Запада реальное, не на словах объединение «двух Китаев» означает окончательное поражение в экономической конкуренции: вместе с Тайбеем, мировым монополистом в производстве полупроводников и связанной продукции, Пекин приобретает реальный перевес над западным блоком.

Материковый Китай не торопится решить тайванскую проблему военным путем, торгово-экономические связи пока настолько сильны, что позволяют Пекину рассчитывать на мирное поглощение сепаратистского острова. Однако возможная накачка Тайваня американским оружием может заставить Пекин пересмотреть свою позицию и решиться на окончательную ликвидацию исторически проигравшего чанкайшистского режима.

Очевидна схожесть специальной военной операции России на Украине и не раз продемонстрированной Пекином готовности защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Россия отказалась держать «под боком» нацистскую и накачиваемую западными вооружениями Украину, Китай не допустит создания на части своей международно-признанной территории непотопляемого авианосца США.

Тайвань — китайский Крым, Пекин защитит его и присоединит фактически, как только увидит для себя прямую, жизненную угрозу. Не туристические поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а реальные поставки вооружений США Тайбею могут подвигнуть руководство КНР к военному решению тайваньского вопроса.

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Gage Skidmore

До сих пор большинство жителей Тайваня осознают себя именно китайцами, связи между материком и островами сильны не только в экономической, но и в гуманитарной сфере. Внутренний гражданский конфликт на Тайване, в случае попытки США окончательно отделить его от материкового Китая, неизбежен. Китайский национальный менталитет, независимо от региона проживания, культурных различий, диалектов и конфессиональной разнообразности подразумевает в первую очередь единство нации. Это и есть заложенный еще Мао Цзедуном и продолженный его преемниками «социализм по-китайски» и своего рода глобальная неизбежность.

Попытки США через публичные заявления, дипломатические визиты, даже поставки вооружений на Украину или Тайвань носят нарочито «пиарный» характер и не остановят начатое нашей страной движение в сторону многополярного мироустройства.