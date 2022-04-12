Лос-Анджелес, США, , 16:33 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) собирался «бросить всё», чтобы стать стилистом экс-супруги, модели Ким Кардашьян. Об этом 12 апреля пишет TMZ.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, Кардашьян рассказала об этом желании Уэста в первом эпизоде предстоящего шоу The Kardashians, премьера которого состоится 14 апреля 2022 года на платформе Hulu. «Канье хочет бросить всё и посвятить свою жизнь тому, чтобы быть моим стилистом», — говорит модель.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года спустя восемь лет брака Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. В марте модель признали незамужней, а рэпера неженатым, хотя их бракоразводный процесс ещё не завершился из-за имущественных разногласий.

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