Лос-Анджелес, США, 12 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) собирался «бросить всё», чтобы стать стилистом экс-супруги, модели Ким Кардашьян. Об этом 12 апреля пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

Как отмечает СМИ, Кардашьян рассказала об этом желании Уэста в первом эпизоде предстоящего шоу The Kardashians, премьера которого состоится 14 апреля 2022 года на платформе Hulu. «Канье хочет бросить всё и посвятить свою жизнь тому, чтобы быть моим стилистом», — говорит модель.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года спустя восемь лет брака Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. В марте модель признали незамужней, а рэпера неженатым, хотя их бракоразводный процесс ещё не завершился из-за имущественных разногласий.