Филадельфия, США, , 17:44 — REGNUM Филадельфия первой из городов США восстановит приказ о ношении масок в помещениях в тот момент, когда американцы уже понадеялись попрощаться с коронавирусными ограничениями, сообщает 12 апреля Reuters.

Приказ вступит в силу на следующей неделе. Представитель городского департамента здравоохранения указал, что ограничения снимут, когда количество уровень заболеваемости COVID-19 станет ниже определенного порога.

Решение принято в связи с ростом числа новых случаев заболевания COVID-19. При этом рост заболеваемости по стране невелик, но усиливается в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Вашингтон. Часть университетов в регионе Новая Англия на северо-востоке, включая Колумбийский, Джорджтаунский и Джонса Хопкинса, в последние дни также восстановили приказы об обязательном использовании масок в помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, более ста представителей судебной власти американского штата Нью-Йорк будут уволены с должностей за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Судье высшего суда штата также грозит отстранение от должности.

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