Берлин, 12 апреля 2022, 16:30 — REGNUM Пользователи интернет-сети Германии организовали сбор подписей под петицией с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника.
Обращение опубликовано на сайте петиций Сhange. org.
Призыв был опубликован 8 апреля, на сегодняшний день под ним подписались более 15 тыс. человек.
Авторы указывают, что публичные высказывания Мельника противоречат нормам дипломатической этики, зачастую беспочвенны и наполнены ненавистью.
«Господин Мельник вышел за рамки приличий. То, что когда-то называли дерзостью украинского посла, теперь превратилось в ненависть против политики Германии», — указано в публикации.
Кроме того, отмечено, что требования Мельника провоцируют обострение экономического кризиса в Германии, а также вовлечение стран НАТО в войну.
«Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!», — подчеркивается в петиции.
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