Берлин, , 16:30 — REGNUM Пользователи интернет-сети Германии организовали сбор подписей под петицией с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обращение опубликовано на сайте петиций Сhange. org.

Призыв был опубликован 8 апреля, на сегодняшний день под ним подписались более 15 тыс. человек.

Авторы указывают, что публичные высказывания Мельника противоречат нормам дипломатической этики, зачастую беспочвенны и наполнены ненавистью.

«Господин Мельник вышел за рамки приличий. То, что когда-то называли дерзостью украинского посла, теперь превратилось в ненависть против политики Германии», — указано в публикации.

Кроме того, отмечено, что требования Мельника провоцируют обострение экономического кризиса в Германии, а также вовлечение стран НАТО в войну.

«Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!», — подчеркивается в петиции.

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