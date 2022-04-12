Берлин, 12 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Пользователи интернет-сети Германии организовали сбор подписей под петицией с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Обращение опубликовано на сайте петиций Сhange. org.

Призыв был опубликован 8 апреля, на сегодняшний день под ним подписались более 15 тыс. человек.

Авторы указывают, что публичные высказывания Мельника противоречат нормам дипломатической этики, зачастую беспочвенны и наполнены ненавистью.

«Господин Мельник вышел за рамки приличий. То, что когда-то называли дерзостью украинского посла, теперь превратилось в ненависть против политики Германии», — указано в публикации.

Кроме того, отмечено, что требования Мельника провоцируют обострение экономического кризиса в Германии, а также вовлечение стран НАТО в войну.

«Посол Мельник больше не соответствует критериям дипломата. Поэтому мы требуем его немедленной высылки!», — подчеркивается в петиции.