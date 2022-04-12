Тамбов, 12 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

12 апреля выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом – на восемь меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 113 тыс. 447 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 108 тыс. 436 пациентов, в том числе 413 – за последние сутки.

За весь период скончались 2359 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.