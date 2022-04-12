Вологда, 12 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной спецоперации погиб военнослужащий из Верховажского района Вологодчины Олег Шишов. Об этом в соцсетях сообщил глава района Александр Дубов.

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«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа«, — написал Дубов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине семьи погибших в ходе спецоперации получат по 1 млн рублей.