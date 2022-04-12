Москва, , 16:23 — REGNUM Не исключено, что Европейский союз введет полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в пользу такого развития событий говорит тот факт, что ЕС уже ввел радикальные санкции в отношении Москвы, которые больно бьют по населению стран, входящих в союз.

«Учитывая, что Евросоюз пошел на радикальные санкции, которые абсолютно не выгодны ему, нужно быть готовыми к тому, что могут быть санкции и по российской нефти, а также будет обсуждаться вопрос о газе, но здесь, скорее всего, они не решатся вводить санкции», — спрогнозировал собеседник ИА REGNUM.

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