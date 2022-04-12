Москва, 12 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Не исключено, что Европейский союз введет полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в пользу такого развития событий говорит тот факт, что ЕС уже ввел радикальные санкции в отношении Москвы, которые больно бьют по населению стран, входящих в союз.

«Учитывая, что Евросоюз пошел на радикальные санкции, которые абсолютно не выгодны ему, нужно быть готовыми к тому, что могут быть санкции и по российской нефти, а также будет обсуждаться вопрос о газе, но здесь, скорее всего, они не решатся вводить санкции», — спрогнозировал собеседник ИА REGNUM.