Саранск, , 16:22 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 72 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 63 142 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 66 218 случаев заражения коронавирусом, из них 63 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1363 человека, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались также два человека.

В ковид-центры республики был госпитализирован 51 пациент, накануне в больницы попали 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в ковид-центры республики были госпитализированы 13 пациентов, за предыдущие сутки в больницы попали 11 человек.