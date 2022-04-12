В Болгарии найдено тело экс-мэра города Дрянка
София, 12 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Тело бывшего мэра небольшого городка Дрянка Смолянской области на юге Болгарии обнаружено во дворе дома в центре указанного населенного пункта. Об этом 12 апреля сообщает софийская газета «Факты».
(сс)apoltix
Полиция Болгарии
По некоторым данным, экс-градоначальник Христо Чавдаров совершил самоубийство.
Других деталей не сообщается.
Согласно официальной информации, накануне 72-летний Чавдаров был выписан из больницы, где он проходил лечение от COVID-19.
Расследованием обстоятельств инцидента занимается прокуратура Смоляна.