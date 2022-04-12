Казань, , 16:22 — REGNUM В столице Татарии задержали группу мошенников, которая под видом обучения финансовой грамотности похитила 53 млн рублей. От действий злоумышленников пострадали более 80 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Установлено, что преступная деятельность была организована жителями города Самары и Ульяновской области. По версии полицейских, организация на территории Татарии с февраля 2017 года по октябрь 2021 года зарегистрировала три фирмы под видом предоставления услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. Офисы располагались в торговых и бизнес-центрах города Казани.

Согласно заявлению Ирины Волк, фигуранты незаконно завладели базой данных телефонных номеров жителей республики и сообщали им о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. При первом визите они изучали состоятельность потенциального клиента, отсутствие банковских задолженностей и других финансовых обременений. Затем предлагали обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок валют, акций, золота. После того, как игрок втягивался в процесс, злоумышленники уговаривали его вложить денежные деньги эквивалентом не менее 5 тыс. долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. У кого не было данной суммы, помогали в получении кредита. На самом деле программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок и лишь имитировало действия игроков. Подозреваемые управляли привязанным криптокошельком, а поступившие деньги переводились на счета аферистов.

Предполагается, что деятельность подозреваемых не ограничивалась территорией Казани.

Четверых задержанных заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще пятеро — под подпиской о невыезде, добавила официальный представитель МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Лениногорска в соцсетях увидела рекламу брокерской компании, прошла по ссылке и оставила свои данные. Вскоре с ней связался «представитель биржевой платформы» и рассказал о схеме получения прибыли.

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