Йошкар-Ола, , 16:18 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 8 апреля лечение получают 80 пациентов, из них у 19 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

У всех 80 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 72 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из восьми пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один. 23 человека нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы девять человек, выписаны восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля выздоровели с начала пандемии 43 177 жителей республики, за последние сутки выписаны семь человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 373 случая заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки.