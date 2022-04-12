Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Сотрудники Тихвинской больницы после медицинского обследования прибывших из Мариуполя в Тихвин беженцев госпитализировали 38 человек. Об этом 12 апреля сообщили в администрации Ленинградской области. Основными причинами госпитализации являются травмы, коронавирусная инфекция и пневмония.

Медик в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, прибывшие по железной дороге беженцы из Мариуполя с 10 апреля размещены на базе отдыха «Царицыно озеро» под Тихвином. Медики проводят их осмотр, оказывают людям неотложную помощь.

Для получения оперативных данных по состоянию прибывших работы ведутся прямо на базе. Медики используют амбулатории на колёсах. Такие переносные станции позволяют сделать флюорографию, провести забор крови и получить консультации специалистов.

В Ленинградскую область из Мариуполя прибыли более 600 человек. В основном пенсионеры, женщины и дети.

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