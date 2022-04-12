Курск, 12 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Делегация Посольства Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Джанитой Лиянаге посетила Курский государственный медицинский университет. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

Джанита Лиянаге обсудила с ректором КГМУ Виктором Лазаренко перспективы развития двухстороннего сотрудничества, обучение студентов и возможность создания филиала медуниверситета в Шри-Ланке.

Делегация посольства республики посетила научно-исследовательские институты КГМУ, федеральный аккредитационный центр, анатомический театр, музей истории КГМУ. Чрезвычайный и Полномочный Посол отметила высокий уровень подготовки обучающихся в университете иностранцев и поблагодарила за поддержку, оказанную студентам во время пандемии COVID-19.