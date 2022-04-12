Йошкар-Ола, , 16:16 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 апреля выздоровели с начала пандемии 43 177 жителей республики, за последние сутки выписаны семь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 373 случая заражения коронавирусом, из них восемь — за последние сутки. 1082 жителя республики скончался от последствий заражения коронавирусом, накануне и за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 апреля лечение получали 79 пациентов, из них у 19 человек подтверждено заражение коронавирусом.