София, , 16:17 — REGNUM В результате специальной операции, проведенной болгарским Управлением по борьбе с организованной преступностью совместно с пограничной полицией, в столице Болгарии было задержано 42 нелегальных иммигрантов. Об этом 12 апреля сообщает БНР.

Беженцы (сс) U.S. Central Command

По предварительным данным, задержание осуществлялось сразу в десяти софийских районах. Все нелегалы являются выходцами из Афганистана, ранее незаконно пересекшими турецко-болгарскую границу. Предполагается, что указанные разрозненные группы «курировали» граждане Болгарии, пообещавшие доставить их в Западную Европу.

Ведется следствие. В настоящее время иммигранты доставлены в региональный центр содержания беженцев. Решается вопрос о предоставлении им временного убежища.

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