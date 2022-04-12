Кострома, 12 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Школе в посёлке Ермишь Рязанской области присвоят имя командира 331го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Сергея Сухарева, погибшего на Украине в 2022 году. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

ГТРК «Кострома» Сергей Сухарев

Инициатива объясняется тем, что Сергей Сухарев родился и учился в Рязанской области. Напомним, Сухарев стал командиром костромского полка в августе 2021 года. Подразделение под его началом было задействовано в спецоперации на территории Украины. Командир погиб 17 марта Указом Президента России за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Также именем Сухарева планируют назвать улицу в Заволжском районе Костромы. Голосование открыто на сайте администрации города.