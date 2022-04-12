Самара, 12 апреля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Бывших сотрудников управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области обвинили в хищении денег при реализации национальных проектов. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

50.мвд.рф Мошенничество

По версии следствия, зимой 2018 года один из фигурантов уголовного дела, занимая должность заместителя руководителя по жилищно-коммунальному хозяйству, вступил в преступный сговор с начальником отдела реализации проектов и главным бухгалтером учреждения.

В материалах дела указано, что главный бухгалтер должна была организовывать заключение подложных договоров возмездного оказания услуг с физлицами, подписантом которых являлся обвиняемый, после чего изготавливались платежные поручения, согласно которым получателями денег выступали обвиняемые.

Следователи считают, что после получения денег фигуранты уголовного дела должны были распределить их между собой для оплаты административных штрафов, наложенных на них контролирующими органами как на должностных лиц.

«В рамках реализации задуманного в период с ноября 2018 по декабрь 2020 года в рамках национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда» были заключены фиктивные контракты на оказание услуг по разработке технических заданий и сопровождению процедур торгов на выполнение работ по ремонту дорог, школ и детских садов Волжского района, а также благоустройство территорий. Денежные средства за якобы выполненные работы поступали на счет главного бухгалтера, после чего распределялись между обвиняемыми. Общая сумма полученного подобным способом незаконного денежного обогащения составила более двух миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам в отношении экс-заместителя руководителя по жилищно-коммунальному хозяйству и экс-начальника отдела реализации проектов управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сообщается, что материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главного бухгалтера учреждения, которую обвинили в совершении мошенничества, получении незаконного денежного вознаграждения и незаконном начислении себе зарплаты на сумму свыше десяти миллионов рублей.