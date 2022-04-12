Бастрыкин поручил передать в СКР дело о пощечине пенсионеру на Ставрополье
Москва, 12 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о нападении на пенсионера в городе Ставрополе в производство СКР. Он также поставил под контроль исполнение его поручения, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в соцсетях было размещено видео с кадрами инцидента, произошедшего в одном из скверов краевой столицы Ставрополья. Молодой человек, ехавший на машине по пешеходному бульвару, в ответ на замечание о недопустимости такого поведения, сделанного пешеходом-пенсионером, выскочил из машины и ударил его по лицу.
По горячим следам была организована проверка, личность хулигана установили. МВД возбудило уголовное дело. В настоящее время нарушителя закона ищут. Хулиганом оказался студент Северо-Кавказского федерального университета.