Москва, 12 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о нападении на пенсионера в городе Ставрополе в производство СКР. Он также поставил под контроль исполнение его поручения, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Председателем Следственного комитета РФ дано поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову инициировать передачу материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту нападения на пенсионера, в производство СК России для наиболее полного и всестороннего расследования», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях было размещено видео с кадрами инцидента, произошедшего в одном из скверов краевой столицы Ставрополья. Молодой человек, ехавший на машине по пешеходному бульвару, в ответ на замечание о недопустимости такого поведения, сделанного пешеходом-пенсионером, выскочил из машины и ударил его по лицу.

По горячим следам была организована проверка, личность хулигана установили. МВД возбудило уголовное дело. В настоящее время нарушителя закона ищут. Хулиганом оказался студент Северо-Кавказского федерального университета.