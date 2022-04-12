Нижний Новгород, , 16:10 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 597 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 397 412 человек на утро 12 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 108 жителей области, накануне в больницы попали 56 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 412 833 случая заражения коронавирусом, из них 311 – за минувшие сутки. 11 404 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, три летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля с начала пандемии в регионе провели 5 719 646 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 191,5 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.