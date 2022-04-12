Тюмень, 12 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Тюменской области 15 апреля станет по-летнему тепло. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

В регионе 13 и 14 апреля ночные температуры обещают быть низкими от — 2 …+ 5°C, днём + 12…+ 17°C. Небольшие дожди синоптики прогнозируют днём 14 апреля.

Ночью 15 апреля ожидается + 2…+ 7°C, днём + 17…+ 22°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, преимущественно без осадков.