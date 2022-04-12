12 апреля 2022 | Время чтения 9 мин

Именно Бандера в голове стал одной из наиболее веских причин того, что на Украине произошло и происходит. Бандеру превозносили, ему поклонялись и подражали. Осталось только выяснить, чему именно подражали. И тут нас поджидают удивительные открытия.

Дмитрий Верхотуров, , 17:17 — REGNUM В свете известных событий появляется необходимость снова обратиться к истории. Тем более что история украинского национализма в целом и вождя его Степана Бандеры в частности сыграла весьма значительную роль в том, что сегодня происходит на Украине. Скажем так: превращение Бандеры в кумира и объект почитания стало одной из веских идеологических причин развернувшегося на Украине острого кризиса.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Наверное, этих событий можно было бы избежать, если бы с российской стороны велось более активное идеологическое противоборство. Однако же, увы, именно в этом мы оказались очень слабы. Фактически люди, занимавшиеся Украиной, ничего не смогли разъяснить и растолковать украинцам. Даже более того, возобладало мнение, что диалоги и дискуссии с украинскими националистами бесполезны и не нужны; с таким мнением я часто сталкивался в последние годы. Правда, если не говорить с оппонентами, пусть даже и в формате «слепой передачи», то как можно рассчитывать, что мнение оппонентов изменится?

Также у нас сложилось своего рода преклонение перед украинским национализмом как перед чем-то страшным и угрожающим. С другой стороны, у нас также пытались высмеять Бандеру. Ни то, ни другое на украинскую аудиторию, разумеется, не действовало. В сфере идейной борьбы — полный провал.

Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине Vart

Спецоперация решит многие проблемы, но не все. Люди с Бандерой в голове были, есть и останутся на Украине, да и не только там. Так что, как ни крути, а идеологическое противоборство необходимо. Причем не только в интересах России, но и в интересах самой Украины и украинцев.

Мой тезис очень прост: именно Бандера в голове стал одной из наиболее веских причин того, что на Украине произошло и происходит. Бандеру превозносили, ему поклонялись и подражали. Осталось только выяснить, чему именно подражали. И тут нас поджидают удивительные открытия.

Неадекватность и полный отрыв от реальности

Непосредственным импульсом для меня стала фотография в одной из книг по истории Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несколько бойцов сняты где-то в бункере, в 1946 году, по-моему, и подпись автора книги к ней, что, мол, вот они, еще в хорошей форме, еще надеются на победу…

Надеются, простите, на что? На победу?! Вот в этом месте возникает серьезный вопрос о том, насколько адекватно Степан Бандера и его единомышленники оценивали свои шансы.

Сколько их было? Тут данные серьёзно разнятся и колеблются — от 10−20 тысяч до 400 тысяч человек. Однако на основе ряда документов, в которых указано количество убитых, арестованных и сдавшихся бандеровцев (отчет НКВД УССР, письмо Хрущева Сталину от июня 1945 года и письмо Подгорного в ЦК КПСС от 25 сентября 1956 года), можно говорить, что в 1944 году в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находилось порядка 150−160 тысяч человек.

Поскольку нам эти данные важны, приведем их.

НКВД УССР, с февраля 1944 года по январь 1946 года: 103 313 — убито, 15 959 — арестовано, около 50 тысяч — сдалось;

Хрущев — Сталину, в 1944–1945 годах, по 1 июня 1945 года: 90 275 — убито, 93 610 — взято в плен, 40 395 — сдалось;

Подгорный в ЦК КПСС, в 1944–1945 годах: 150 тысяч — убито, 103 тысячи — арестовано и пленено.

УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 1942

Часть документов опубликована украинцами же, и с их стороны сомнений не вызывает. Вероятно, оценка численности УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 150 тысяч человек близка к истине; во всяком случае, выглядит она правдоподобно.

Как известно, Бандера объявил войну Красной Армии. Действительно, чтобы взять власть на Украине, провозгласить ее независимым от СССР националистическим государством, следовало сначала нанести сокрушительное поражение Красной Армии. Мы же не можем всерьез полагать, что Сталин подарил бы Украину Бандере.

В 1944 году численность Красной Армии составляла 11,2 млн человек. Или в 75 раз больше, чем украинских националистов. В мае 1945 года — 11,3 млн человек. Добавим к этому еще 60 тысяч человек войск НКВД по охране тыла. В 1948 году, после демобилизации и сокращений, численность Советской армии составила 2,5 млн человек. Но и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившая сокрушительный удар в конце войны и от него не оправившаяся, сократилась, по разным оценкам, до 3500−5000 человек. Соотношение сил — 1:500.

Красная армия имела абсолютное качественное превосходство, обладая многими тысячами артиллерийских орудий, танков, самолетов. У УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же не было ни артиллерии, ни танков, ни тем более самолетов.

Сопоставление сил УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Красной Армии сразу придает вопросу об оценке Бандерой и его сторонниками шансов на успех совершенно другую окраску. Совершенно очевидно, что надежды на победу для украинских националистов были абсолютно оторванными от реальности и беспочвенными мечтаниями, поскольку в действительности у них не было ни малейшего шанса её добиться. Имея численность в 75 раз меньше, без танков и самолетов, а также фактически без тыла и снабжения надеяться одолеть огромную, вооруженную до зубов и опытную Красную Армию — это неадекватность. Вермахт, который был числом поболее и вооружен получше, не смог свалить Красную Армию, был разбит и повержен. Причем Бандера был свидетелем этого поражения немецкой армии, и в феврале 1945 года бежал из Берлина в Австрию, а потом в Баварию, к американцам.

Если бы Бандера был лидером, способным оценивать обстановку по существу, то он должен был уже весной или летом 1945 года прекратить вооруженную борьбу на Украине, поскольку было совершенно очевидно, что любое сопротивление будет раздавлено просто огромным перевесом сил. Но он этого не сделал.

Отсюда вытекает тот вывод, что на Украине сделали кумиром и идолом человека, который либо не смог, либо не захотел реалистично оценить обстановку, который держал своих сторонников в плену сладких грез, что будто бы его хлопчики с одними винтовками разобьют Красную Армию, многомиллионную и отлично вооруженную. Понятно, почему у них была такая политика. Если поклоняться и превозносить явно неадекватного вождя, то сам становишься неадекватным.

Бандера ненавидел и уничтожал украинцев

Теперь другой вопрос: что, собственно говоря, Степан Бандера сделал для Украины и украинцев? Деятельность любого политика можно свести к некоему основному результату, который и характеризует его достижения. Если мы взглянем на деятельность Бандеры в целом, без всяких мелочей и преходящих частностей, то мы придем к выводу, что Бандера добился только одного — наделал из украинцев трупов.

Обычно, когда говорят о Бандере и бандеровцах, то упоминают их расправы над мирным населением. Это тоже было и тоже правда. Бандеровцы в общей сложности истребили более чем 100 тысяч человек, значительная часть из которых была украинцами же. На украинскую публику, особенно националистическую, с соответствующим настроем, это впечатления не производит. Потому поговорим о вещах более любопытных.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Бандера называл себя украинским националистом. По идее, искренний националист должен свой народ любить, стремиться к его развитию и росту его благосостояния. Во всяком случае, националист в своей деятельности должен избегать напрасных жертв среди своего народа.

Бандера же сделал все наоборот. Он ввязался в вооруженную борьбу, в которой, как мы выяснили выше, не имел ни малейших шансов на успех. В этой борьбе погибло более 100 тысяч человек одних бандеровцев. Сто тысяч человек украинцев — молодых парней и девушек. Они поверили Бандере, а Бандера их свел в землю, сгубил практически ни за понюх табаку.

Погибшие не построили хат, не вспахали земли, от них не народилось нового поколения украинцев. Вина в их гибели полностью на Бандере, потому что это был его приказ идти и сражаться в абсолютно безнадежной войне. Из этого с непреложностью следует, что Бандера ненавидел украинцев, хотя и называл себя украинским националистом и даже был главой националистической организации. Ненавидел и уничтожал. Как это еще можно назвать?

Тут возникает только один вопрос: что, по мнению Бандеры, мало было пролито украинской крови в большой и опустошительной войне? Надо было пролить еще? После войны и ее огромных жертв единственная линия украинских националистов должна была состоять в сохранении и восстановлении народа. Следовало отказаться от борьбы против советской власти ввиду явной невозможности достижения в ней успеха и ждать лучших времен. Живые украинцы, пусть бы и под советами, для украинского националиста должны быть намного лучше, чем мертвые. К тому же советская власть очень многое сделала для украинцев: соединила вместе земли, освободила западных украинцев от жестокого национального угнетения, развивала образование, поддерживала язык и литературу, развивала экономику, строила города и так далее. Весь Союз помогал восстанавливать разрушенную Украину.

Так что Бандера действовал во вред украинскому народу. Он вел братоубийственную войну, в которой украинцы убивали украинцев, а также всеми силами мешал восстановлению послевоенной разрухи. То есть стремился к тому, чтобы Украина была нищей, разоренной и залитой кровью. Такое можно было делать только из сильнейшей ненависти к украинцам. Даже затруднительно сказать, кто еще так сильно и остро ненавидел украинцев, как Бандера.

То, что происходит на Украине сейчас, Бандера, несомненно, одобрил бы. Его новейшие единомышленники довели ситуацию до того, что Украина разрушается, разоряется, украинцы гибнут или превращаются в нищих беженцев. Ничего удивительного, нынешние бандеровцы сделали все так, как сделал их кумир и образец для подражания. Они тоже ненавидят украинцев, как ненавидел их Бандера. И это выражается, в частности, в том, как украинские «националисты» держат мирное население в заложниках, не позволяют покинуть район боев и даже стреляют по ним.

Активисты «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 2014. Одесса Yuriy Kvach

История позволяет лучше понять сегодняшние события. С одной стороны, становится понятна неизбежность происходящих на Украине событий. Действительно, люди с Бандерой в голове и не могли сделать ничего другого. С другой стороны, становится очевидно, что если не выдернуть Бандеру из голов украинцев, то вражда и столкновения на Украине не закончатся. Это серьезный вопрос, и, в частности, вопрос дальнейшего будущего украинцев.