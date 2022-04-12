Ижевск, , 16:04 — REGNUM По факту гибели 4-летней девочки в результате падения из окна в Ижевске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Балконы Марина Каширская © ИА REGNUM

По предварительным данным, девочка проживала с матерью, которая в момент происшествия отлучилась ненадолго в магазин. Ребенок остался дома один и выпал из окна на балконе. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Ее тело было обнаружено 11 апреля днем возле одного из домов по улице Ворошилова.

До настоящего момента был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители ребенка, родственники и соседи. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2022 года в одном из общежитий в Железнодорожном районе Читы из окна выпал 1,5-годовалый ребенок. Он был доставлен в читинскую больницу. Родители пояснили, что на несколько минут оставили без присмотра в комнате двух мальчиков семи и полутора лет.

По предварительным данным, младший сын забрался на диван, стоящий у окна и выпал с третьего этажа. В настоящий момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

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