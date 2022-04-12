Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Сысертском городском округе Свердловской области планируют открыть новый завод по розливу безалкогольных напитков. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Сок

Запустить его планируют к середине года. Выпускать здесь собираются ежегодно 62 млн литров газированной воды и сока.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев признал приоритетным инвестиционный проект создания предприятия. Объём инвестиций превысит 1 млрд рублей.