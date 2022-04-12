София, , 16:03 — REGNUM С 20 апреля в Болгарии в очередной раз резко подорожают бензин, дизельное топливо и газ для автомобилей. Об этом 12 апреля заявил журналистам заместитель председателя Болгарской ассоциации производителей, импортеров и перевозчиков топлива (БАПИП) Димитр Хаджидимитров, пишет софийская газета «Факты».

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По словам Хаджидимитрова, причиной роста цен на указанную продукцию является изменение соответствующих тарифов на международном рынке.

«Сейчас мы не можем говорить о какой-либо предельной стоимости топлива, — резюмировал, в частности, он. — Нет никаких сомнений, что в ценовом контексте энергоносители в обозримом будущем побьют все рекорды».

Напомним, только с начала нынешнего года цены на топливо в Болгарии повышались три раза. Десятки тысяч болгарских автомобилистов вынуждены регулярно покупать бензин, «дизель» и газ в Румынии и Турции.