В Болгарии прогнозируют новый рост цен на топливо
София, 12 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. С 20 апреля в Болгарии в очередной раз резко подорожают бензин, дизельное топливо и газ для автомобилей. Об этом 12 апреля заявил журналистам заместитель председателя Болгарской ассоциации производителей, импортеров и перевозчиков топлива (БАПИП) Димитр Хаджидимитров, пишет софийская газета «Факты».
По словам Хаджидимитрова, причиной роста цен на указанную продукцию является изменение соответствующих тарифов на международном рынке.
«Сейчас мы не можем говорить о какой-либо предельной стоимости топлива, — резюмировал, в частности, он. — Нет никаких сомнений, что в ценовом контексте энергоносители в обозримом будущем побьют все рекорды».
Напомним, только с начала нынешнего года цены на топливо в Болгарии повышались три раза. Десятки тысяч болгарских автомобилистов вынуждены регулярно покупать бензин, «дизель» и газ в Румынии и Турции.