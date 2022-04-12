Ле Пен отказалась взять племянницу в команду в случае победы на выборах
Париж, 12 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Соперник президента Франции Эммануэля Макрона во втором туре выборов Марин Ле Пен не захотела «брать» Марион Марешаль-Ле Пен в своё правительство, передает BFM TV.
На вопрос о составе возможного правительства Марин Ле Пен исключила идею включения своей племянницы в состав её правительства в случае избрания на пост главы государства.
«Нет, я не приму Марион Марешаль в свое правительство», — заявила Марин Ле Пен.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не считает возможным включение её бывшего соперника Эрика Земмура в свою команду в случае победы на выборах.
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