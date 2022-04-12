Уфа, , 16:06 — REGNUM Почти 900 подъездов намерены отремонтировать в Башкирии в рамках республиканской программы комплексного ремонта подъездов в 2022 году. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Подъезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Планы по ремонту подъездов, благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в 2022 году в Башкирии рассмотрели на заседании правительства республики.

Премьер министр правительства региона Андрей Назаров подчеркнул, что Башкирия является лидером по реализации данных программ, а также по числу городов с благоприятной средой проживания.

«Так, по объёму государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году Башкирия заняла седьмое место среди российских регионов и третье место – среди субъектов Приволжского федерального округа. Доля городов с благоприятной средой в республике выросла с 38% до 66,7%. Из запланированных девяти городов высокий индекс качества в республике показали 14», — приводит пресс-служба его слова.

Он также отметил, что в 2022 году из бюджетов всех уровней на цели благоустройства и капитального ремонта было выделено более 3,8 млрд рублей.

«Задачи здесь стоят серьёзные. В условиях санкционного давления потребуются дополнительные усилия для их реализации в полном объёме», — отметил Андрей Назаров.