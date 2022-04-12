Цетине, Черногория, , 16:36 — REGNUM Северная Македония является членом НАТО и не считает Сербию угрозой. Об этом заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровски 12 апреля в Черногории во время совместной с черногорским коллегой Мило Джукановичем пресс-конференции.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

«Мы не расцениваем Сербию как угрозу нашей безопасности», — процитировало агентство «Танюг» слова Пендаровски.

Тем временем его собеседник Джуканович заявил, что Черногория обеспокоена закупкой вооружения со стороны Сербии.

Напомним, что ранее агентство АР сообщило о том, что Китай поставил Сербии зенитно-ракетный комплекс HQ-22. Закупку этого комплекса сербская сторона оговорила с китайскими партнерами еще в 2019 году.