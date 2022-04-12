Нижний Новгород, 12 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров по числу несанкционированных свалок. Об этом сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на Росприроднадзор.

Oblkompriroda.volgograd.ru Свалка

По данным ведомства, первые три места рейтинга заняли Башкирия — там нашли 1822 свалки, Челябинская область — 1038 и Бурятия — 906.

«В топ-10 вошли также Ленинградская область (833 свалки), Забайкальский край (813), Оренбургская область (778), Пермский край (671), Астраханская (525) и Самарская (518) области. В Нижегородской области в 2021 году обнаружили 495 незаконных свалок», — сообщил портал NewsNN.

Издание, со ссылкой на Росприроднадзор уточняет, что к концу 2019 года на территории России нашли 12,25 тысячи неубранных мусорных навалов.

«В 2020 году к этому числу прибавилось еще 13,27 тысячи. Таким образом, за первый год пандемии число незаконных свалок подскочило вверх на 18,5%».