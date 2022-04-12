Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, по состоянию на 15:25 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 3,88%, до $102,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтедобыча Noonpost.net

«Долго удерживать нефть ниже уровня $100 за баррель не получилось, чему способствовало несколько позитивных сигналов. Так, Генсек ОПЕК заявил, что заместить поставки российской нефти ЕС фактически нечем.

В то же время попытки президента США Джо Байден а давить на премьер-министра Индии с целью добиться от него отказа от увеличения поставок нефти из России не увенчались успехом.

В то же время из Китая пришла информация о том, что рост заболеваемости сокращается и часть ограничений будут сняты.

Сегодня рынок ждет данных по запасам от Американского института нефти, а 13 апреля – от Минэнерго США. Динамика изменения запасов может дополнительно поддержать покупки на рынке нефти», — полагает эксперт.

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