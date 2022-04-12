Тамбов, 12 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров 12 апреля поздравил работников космической отрасли с праздником.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

Егоров напомнил имена космонавтов, которые жили в Тамбовской области: Лев Демин, Владимир Шаталов, Валерий Быковский, Юрий Артюхин, Геннадий Манаков, Павел Виноградов, Сергей Волков, Константин Козеев, Сергей Прокопьев, Олег Артемьев, Александр Скворцов.

«Почти триста наших земляков трудились или продолжают работать в космической отрасли. Мы гордимся каждым!» — заявил Егоров.

В Тамбовской области выпускается специальное продовольствие для питания космонавтов в космосе. С 2010 года на орбиту Земли для российского сегмента Международной космической станции МИР поставляется 25 специализированных продуктов и свежие яблоки из Мичуринска.