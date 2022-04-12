Москва, 12 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Законопроект о списании долгов по кредитам всем участникам военной спецоперации на Украине и в Донбассе разработали депутаты Госдумы фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля. Инициатива направлена в правительство для получения заключения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

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«В законопроекте говорится, что участники специальной военной операции, у кого есть непогашенный кредит, должны иметь возможность обратиться в банк с требованием о полном списании долга, неуплаченных процентов по кредиту, а также начисленных на день обращения пеней и штрафов, если таковые имеются», — рассказал Миронов.

В течение пяти рабочих дней банк должен будет рассмотреть заявление, провести все необходимые операции по списанию долга и потом сообщить об этом заемщику.

При этом впоследствии банк сможет получить 50-процентную компенсацию от суммы списанного долга за счёт федерального бюджета, следует из документа.

Право на списание долгов по кредитам предлагается предоставлять один раз.

По мнению авторов законопроекта, эта процедура не должна распространяться на кредиты и займы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Льготу предлагают распространить не только на военнослужащих, но и на всех сотрудников правоохранительных и силовых ведомств, кто выполняет боевые задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР.