Космодром «Восточный», Амурская область, , 15:59 — REGNUM Русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. Об этом 12 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на площадке космодрома Восточный в Амурской области заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия», — отметил глава государства.

Он добавил, что Россия всегда относилась к Белоруссии как к брату и ничего не изменилось.

«У нас и не было сомнений в том, что нам если кто и подставит плечо, то это Белоруссия. Так было всегда, на протяжении многовековой нашей совместной истории», — сказал российский президент.

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Путин также добавил, что происходящее сейчас на Украине — это трагедия, без всякого сомнения.

«Но Александр Григорьевич правильно сказал — выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени, когда начнется», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года, российский лидер отметил, что эти народы объединяет один язык, одна православная вера и единая история.

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