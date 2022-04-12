Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля 2022, 15:59 — REGNUM Русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. Об этом 12 апреля на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на площадке космодрома Восточный в Амурской области заявил президент России Владимир Путин.
Он добавил, что Россия всегда относилась к Белоруссии как к брату и ничего не изменилось.
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Путин также добавил, что происходящее сейчас на Украине — это трагедия, без всякого сомнения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года, российский лидер отметил, что эти народы объединяет один язык, одна православная вера и единая история.
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