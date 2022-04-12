Коян, Южная Корея, 12 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. С 13 по 15 апреля в южнокорейском городе Коян провинции Кёнгидо пройдёт выставка госзакупок Procurement EXPO 2022. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в выставке, которая пройдет в Корейском международном выставочном центре KINTEX, примут участие 42 компании из 17 стран.

Известно, что в ходе мероприятия состоятся церемонии подписания контрактов с семью компаниями из четырёх стран, включая США и Канаду, а также демонстрация новейших разработок в сфере искусственного интеллекта, роботостроения и в других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Южной Кореи пройдет юридический семинар Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Читайте также: В Сеуле пройдет юридический семинар ИКАО