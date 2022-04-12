Мариуполь, ДНР, 12 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Мариуполе на улице Солнечной при большом скоплении мирных жителей состоялась очередная раздача гуманитарной помощи — воды, продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

В состав продуктового набора входили хлеб, крупы, мука, сахар и сливочное масло. В общей сложности было выдано 300 наборов гуманитарной помощи.

Также во время раздачи продуктовых наборов перед собравшимися жителями и журналистами выступил всенародно избранный мер Мариуполя Константин Иващенко, который рассказал о гуманитарной обстановке в городе, а также о перспективах восстановления основных служб обеспечения жизнедеятельности города.

На наших освобожденных территориях голодных нет. Работа канализации уже восстанавливается. По жилью ситуация намного тяжелее, люди до сих пор ютятся в подвалах, в разрушенных квартирах жить невозможно, я считаю их минимум 20 процентов. Без стекол практически 90 процентов квартир. Пока так.

Учет безусловно ведется, волонтеры у нас ходят практически на линию соприкосновения, описывают всех людей, тут есть служба и по поиску людей, тех кого не могут найти допустим, это все сверяем, сводим. Это все нужно чтобы мы знали кто где у нас в подвалах находится чтобы мы могли их как-то благоустроить эти подвалы, либо куда-то их перевести, либо в палаточные городки.

Константин Иващенко Мы это все будем решать. Немножко лучше стало по медикаментам, безусловно. Работают на сегодняшний день вторая больница и больница БСМП в полном объеме, спасибо врачам — это просто герои нашего времени, они работают второй месяц, не выходя из операционной. И начала работу поликлиника третьей горбольницы. У нас ходят несколько машин ежедневно, вывозят лежачих больных. Их очень много. Тепло к зиме будет. Вода будет еще раньше. Электричество и газ будут к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главного врача Больницы интенсивной терапии Мариуполя Александр Мельников выступил перед журналистами и рассказал о работе медучреждения, а также о его обеспеченности медикаментами и персоналом.