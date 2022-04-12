Бухарест, , 15:58 — REGNUM Из-за сильнейших ветров, обрушившихся на северную, северо-западную и южную части Румынии, сразу в десяти румынских регионах объявлен повышенный код штормовой опасности. Об этом 12 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

Как утверждают синоптики, наиболее неблагоприятная обстановка прогнозируется в уездах Бакэу, Брэила, Галац, Сучава, Тулча, Вранча и Яссы. В этих районах ожидаются порывы ветра в 70-150 км/ч.

Региональные власти уже обратились к местным жителям с призывом по возможности воздержаться от путешествий на дальние расстояния, а также избегать прогулок в парках и скверах.

Соответствующее штормовое предупреждение будет действовать до 14 апреля нынешнего года.