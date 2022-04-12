София, , 15:55 — REGNUM Право на временную работу в Болгарии получили в общей сложности около 1000 беженцев с Украины. Об этом 12 апреля со ссылкой на болгарское Национальное агентство доходов (НАД) сообщает БТВ.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, наибольшее количество граждан Украины, имеющих соответствующий статус, занято в обслуживающей сфере.

«Им предоставлены вакансии продавцов в магазинах и супермаркетах, уборщиков и дворников при ЖЭКах, а также горничных и охранников в туристической сфере», — отмечено в отчете НАД.

При этом, по словам экспертов Болгарского управления статистики, о своем намерении немедленно приступить к работе заявили лишь 23% переселенцев с Украины. Всего с 24 февраля нынешнего года статус беженцев на территории Болгарии был предоставлен 51 тыс. переселенцам с Украины.