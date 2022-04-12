Ярославль, 12 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославскую область пришла новая партия экспресс-тестов на COVID-19. Всего привезли 45 тысяч единиц. Об этом сообщает правительство региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

«Пандемия немного отступила, но не закончилась. Поступившая крупная партия экспресс-тестов станет нам дополнительным и весомым подспорьем. Диагностика будет проводиться пациентам с признаками или подозрением на ОРВИ, грипп и пневмонию, а также в приемных отделениях при экстренной и плановой госпитализации, если есть соответствующий эпидемиологический анамнез», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский.

Сейчас тесты распределили по больницам региона в соответствии с количеством прикреплённых пациентов.